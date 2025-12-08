Arrivano novità importanti per Momo Salah che, stando alle ultime, non verrà convocato per la gara in Champions League contro l’Inter. Le ultime novità.

L’attaccante egiziano sta andando sempre di più verso la non convocazione con il Liverpool per il big match contro l’Inter in Champions League. Stando a ‘Sky Sport’, si attende solamente la comunicazione ufficiale del club.

Salah escluso da Inter-Liverpool: ecco cosa sta succedendo

Salah si è allenato regolarmente con i suoi compagni ma, dopo le dichiarazioni rilasciate contro il suo allenatore Slot, si sta andando verso una sua non convocazione per l’Inter.

Dopo il 3-3 contro il Leeds, l’attaccante aveva infatti dichiarato: “Avevo un buon rapporto con l’allenatore e poi, all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra di noi. Non so perché ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero scaricato”.

Il suo contratto è in scadenza giugno 2027 e, secondo la ‘BBC’, avrebbe anche rifiutato in questi ultimi giorni a una proposta di 500 milioni di sterline arrivata dall’Arabia Saudita.