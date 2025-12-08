L’Inter si sta preparando per ospitare il Liverpool in casa a San Siro in Champions League e alla vigilia ha parlato così Cristian Chivu.

Dopo la vittoria contro il Como, l’Inter sta per scendere di nuovo in campo ma stavolta contro il Liverpool e in Champions League. Saranno assenti Dumfries e Darmian, ma attenzione anche alle condizioni di Akanji. Ecco allora le parole di Chivu in questo lunedì 8 dicembre.

Inter, parla Chivu alla vigilia del Liverpool

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Chivu ha dichiarato: “Loro fanno dell’intensità un proprio motto, è parte della loro identità. Klopp l’ha portata, Slot sta cercando di mantenerla e ci è riuscito, dato che ha vinto la Premier. Quest’anno è partita bene, poi ha avuto difficoltà, ma è una squadra costruita per questo tipo di partite. Sappiamo cosa portano in campo, a livello individuale e collettivo”.

“Giocando ogni tre giorni non è facile, non è una lamentela ma un dato di fatto. Vanno capiti i momenti e non va perso l’equilibrio, per non esporsi troppo alla qualità dell’avversario. A parole è tutto facile, sulla lavagna e a video anche. Il problema è quando devi portare in campo qualcosa che ti permette di dare forza alle parole”.

“A tratti bisogna anche riposare, se lo chiedete a Marcus (Thuram, ndr.) vi risponde che non è facile andare in pressione per 90 minuti di fila. L’Inter ha portato alta la bandiera dell’Italia in giro per il mondo: non si raggiungono due finali Champions e una di Europa League in cinque anni così facilmente e va esaltato. Una squadra italiana che gioca così merita qualche elogio, a parte il risultato finale”.

Poi su Akanji: “Manuel non si è allenato, perché non sta bene, vedremo domani. Acerbi credo sia il difensore con più minuti, insieme a Bastoni e Akanji stesso. Bisseck ha cominciato a fare vedere quello che ci aspettavamo, perché c’è bisogno del contributo di tutti e ultimamente ha giocato di più. Le scelte si fanno in base alle mie intuizioni, all’avversario, a come penso di affrontarlo”.

Su Dumfries e Darmian: “Sono ancora fuori, non so per quanto. Darmian sta rientrando, a breve inizierà il programma di condizionamento. Denzel sta lavorando in palestra senza mettere peso: cammina senza dolore, ma ci vorrà del tempo”. Sull’evitare i playoff: “È l’obiettivo di tutti, se poi dovremo farli saremo pronti. Stiamo lavorando sulla possibilità di dare minuti a tutti, stiamo facendo le nostre rotazioni per cercare di accontentare i nostri giocatori, per dargli fiducia”.