Sarà un weekend incandescente per tutti gli amanti del rugby: il programma di Sky Sport

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 25 ottobre si gioca la 5ª giornata dell’URC: impegno difficilissimo per Benetton, che allo stadio Monigo di Treviso ospiterà la capolista, imbattuta, Stormers. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Max e NOW. Alla stessa ora le Zebre, l’altra franchigia italiana, sarà opposta al Leinster, in diretta su Sky Sport Mix e NOW. Infine, domenica 26 ottobre, alle 21.05, per l’8ª giornata del Top 14, il campionato di Francia, l’incontro Tolosa-Tolonechiude il fine settimana su Sky Sport Max e NOW. Approfondimenti, highlights e interviste sullo United Rugby Championship e sul Top 14 anche su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

Il grande rugby in diretta su Sky e NOW

Sabato 25 ottobre: ore 18.30: Benetton-Stormers in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi – ore 18.30: Leinster-Zebre in diretta su Sky Sport Mix e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti