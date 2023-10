Atp Vienna 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 23 ottobre con Arnaldi

Il programma di lunedì 23 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2023. Inizia il tabellone principale e scende subito in campo il primo dei tre italiani impegnati nella capitale austriaca. Matteo Arnaldi sfida il veterano spagnolo Ramos-Vinolas nel corso del pomeriggio. Sul Center Court spazio a Zverev che prova a prendere punti importanti in ottica Finals di Torino.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Wolf vs Lehecka

a seguire – Safiullin vs (8) Khachanov

Non prima delle 17:30 – (5) Zverev vs (WC) Ofner

a seguire – Norrie vs (Q) Misolic

GLAUBANDICH COURT

2°match dalle 14:00 – Arnaldi vs (Q) Ramos Vinolas