Atp Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 26 settembre con Arnaldi e Bellucci

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 26 settembre per quanto riguarda l’Atp 500 di Tokyo 2024. Seconda giornata di match di primo turno nella capitale giapponese e tanti giocatori di livello in campo. Impegnati tanti reduci dalla Laver Cup come Fritz, Ruud, Tsitsipas, Tiafoe, Shelton e Tabilo, ma anche il beniamino di casa Nishikori, opposto a un redivivo Cilic. In campo anche due azzurri: Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, rispettivamente contro Paul e Draper.

COLISEUM

Ore 04:00 – Auger-Aliassime vs (WC) Nishioka

a seguire – Opelka vs Shelton

a seguire – (1) Fritz vs Fils

Non prima delle 11:00 – (PR) Cilic vs (WC) Nishikori

a seguire – (3) Ruud vs Thompson

KINOSHITA GROUP ARENA

Ore 04:00 – (5) Paul vs Arnaldi

Non prima delle 05:30 – (Q) Michelsen vs (4) Tsitsipas

a seguire – (7) Tiafoe vs (SE) Nakashima

a seguire – Tabilo vs (6) Rune

COURT 1

Ore 04:00 – Draper vs (Q) Bellucci

a seguire – Popyrin vs Machac

a seguire – Etcheverry vs (Q) O’Connell