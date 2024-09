Atp Tokyo 2024: eliminati al primo turno Arnaldi e Bellucci

Nella notte italiana sono scesi in campo gli ultimi due tennisti azzurri impegnati nel loro match di primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese, ma l’esito non è stato quello sperato. Sono stati infatti eliminati sia Matteo Arnaldi che Mattia Bellucci, peraltro in due incontri a senso unico in cui nessuno dei due ha avuto chance.

TABELLONE

Il giovane sanremese, reduce dalla fase a gironi di Coppa Davis a Bologna, si è arreso a Tommy Paul, quinta forza del seeding, arrivato in Asia dopo gli ottavi di finale raggiunti agli US Open. 6-3 6-2 il punteggio della sfida, durata appena 68 minuti, in cui Arnaldi non solo ha faticato notevolmente al servizio ma non è mai riuscito ad impensierire l’avversario, tanto da non procurarsi neppure una palla break.

MONTEPREMI

Per quanto riguarda invece il ventitreenne lombardo, capace di superare le qualificazioni, a fermare la sua corsa è stato Jack Draper, fresco semifinalista agli US Open. Match pressoché identico a quello di Arnaldi: 6-4 6-2 in 71 minuti di gioco, con Bellucci che non ha avuto alcuna palla break a disposizione (appena 7 punti vinti in risposta).

PROGRAMMA E COPERTURA TV