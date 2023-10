Atp Stoccolma 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 20 ottobre

Il programma di venerdì 20 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccolma 2023. Quasi tutto delineato per il quadro dei quarti di finali del torneo svedese. Griekspoor il primo a scendere in campo in un match sulla carta agevole, derby francese tra Monfils e Mannarino. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle 12:00 – (3) Griekspoor vs (Q) Kotov

Non prima delle 15:00 – Kecmanovic vs Ymer o Prizmic

Non prima delle 18:30 – (PR) Monfils vs (2) Monfils

A seguire – Djere vs Wawrinka o Machac