Atp Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 13 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 13 giugno del torneo Atp di Stoccarda 2023. Il match più atteso del giorno non può che essere il ritorno in campo di Nick Kyrgios, che disputerà la sua prima partita del 2023 dopo l’infortunio al ginocchio. L’australiano chiuderà il programma contro il talento cinese Yibing Wu. Prima toccherà a Zhizhen Zhang contro Struff in un altro incontro piuttosto interessante.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Barrere vs (WC) Otte

a seguire – O’Connell vs Altmaier

Non prima delle 15:00 – Zhang vs Struff

Non prima delle 17:00 – (8) Kyrgios vs Wu

COLOSSEUM

Ore 12:00 – Moutet vs Karatsev

a seguire – Shapovalov vs (Q) Fucsovics

Non prima delle 16:00 – Bonzi vs Paul