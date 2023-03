Atp Santiago 2023: Etcheverry e Baez derby in semifinale, avanti anche Munar

Argentina-Serbia 2-0, potremmo riassumere così l’esito dei quarti di finale della parte bassa per il torneo Atp di Santiago del Cile 2023. I primi due semifinalisti sono infatti Tomas Martin Etcheverry e Sebastian Baez, che hanno rispettivamente avuto la meglio su Dusan Lajovic e Laslo Djere per dare adesso vita a un derby tutto “albiceleste” in semifinale sulla terra cilena. Etcheverry si è imposto con un netto 6-1 6-2 ai danni di Lajovic, mentre Sebastian Baez (numero 3 del seeding) ha eliminato Djere con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Prestazione molto solida al servizio quella di Baez, che ad eccezione di un break a inizio secondo set non ha concesso davvero niente al proprio esperto avversario.

In tarda serata italiana, sfida emozionante quella tra Jaime Munar e Thiago Monteiro. Lo spagnolo conquista il primo set per 6-3, rischiando di farsi rimontare nel finale ma tenendo botta, poi però il brasiliano gioca meglio il secondo set e lo chiude anche lui sul 6-3. Si va al decisivo terzo set e il sudamericano scompare dal campo, subendo subito due break in fila che indirizzano poi il conclusivo 6-2 per l’iberico, che in semifinale attende uno tra Jarry e Hanfmann.