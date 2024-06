Atp ‘s-Hertogenbosch 2024: secondo titolo in stagione per De Minaur, sarà numero 7 del mondo

Alex De Minaur completa la settimana perfetta e si laurea campione dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2024, torneo di scena sui campi in erba della cittadina olandese. Approdato in finale senza aver perso neppure un set, l’australiano non ha faticato neanche nell’atto conclusivo contro Sebastian Korda, imponendosi con un comodo 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. ‘Demon’ è sempre stato superiore e in controllo delle operazioni, anzi avrebbe potuto chiudere in maniera persino più agevole visto che ha avuto due match point già sul 5-2.

Per De Minaur si tratta del nono titolo in carriera, il secondo in stagione (dopo Acapulco) e anche il secondo sull’erba (dopo Eastbourne 2021). Ma soprattutto, grazie a questo risultato, l’australiano ritocca ulteriormente il proprio best ranking, salendo al numero 7. Una posizione guadagnata anche nella Race, dove scavalca Tsitsipas in sesta posizione. Se non si fosse già capito, quest’anno i migliori del circuito dovranno fare i conti anche con lui.