ATP ‘s-Hertogenbosch 2023, finale in patria per Griekspoor: sconfitto Ruusuvuori in due set

Dopo Tim van Rijthoven l’anno scorso, all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch c’è ancora un olandese in finale: parliamo di Tallon Griekspoor, che ha battuto Emil Ruusuvuori per 6-4 7-5 e si è qualificato per l’atto conclusivo della manifestazione che si disputa a Rosmaelen. L’olandese, adesso numero 33 del ranking e 22 della race, entrerà da favorito nella finale contro l’australiano Jordan Thompson, con quest’ultimo che ha battuto in mattinata il connazionale Rinky Hijikata (7-6 6-3). Griekspoor continua la sua grande annata che, eccezion fatta per uno swing su terra battuta caratterizzato da qualche problema fisico, è stata sin qui molto importante. L’olandese ha già vinto il titolo in quel di Pune a gennaio e potrebbe ripetersi domani: un successo vorrebbe dire entrare tra i primi 30 giocatori del mondo per la prima volta in carriera.