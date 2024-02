Atp Rotterdam, Sinner: “Ogni partita ha una sua storia. Monfils è pericoloso”

Esordio vincente per Jannik Sinner che a Rotterdam supera senza troppi problemi Botic Van De Zandschulp, sconfitto con un doppio 6-3. Proprio contro il 28enne di Wageningen l’altoatesino aveva iniziato il cammino trionfale agli Australian Open. “Avevo proprio voglia di scendere di nuovo in campo, di tornare davanti al pubblico – ha detto Sinner a diciassette giorni di distanza dalla vittoria di Melbourne – noi lavoriamo per vivere questi momenti. Ci siamo allenati tanto a Monte-Carlo però sono arrivato presto qua per provare questo campo. Sono soddisfatto della vittoria perché lui è un gran giocatore. La prima partita di un torneo è sempre un po’ complicata”. Cos’è cambiato dopo lo Slam? “È un po’ diverso rispetto a prima – ammette -, però da giocatore devi essere preparato perché i tuoi avversari ti conoscono meglio, bisogna lavorare su questo aspetto e cercare di essere pronti ed è quello che ho cercato di fare. Ogni partita però ha una sua storia, oggi buona: spero di essere pronto per la prossima che sarà durissima”. Prossimo ostacolo il francese Monfils: “Lui è veramente pericoloso, è uno dei beniamini del pubblico però anche questo fa parte del gioco. Ogni volta che ci siamo affrontati sono stati match duri. Ho visto il suo esordio contro Shapovalov ed ha giocato proprio bene”.