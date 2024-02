ATP Rotterdam 2024, Jannik Sinner asso pigliatutto: batte un sontuoso De Minaur e trionfa anche in Olanda

Jannik Sinner è inarrestabile. A Rotterdam, in un colpo solo, il campione azzurro conquista la dodicesima vittoria ufficiale in altrettante partite stagionali, il secondo titolo consecutivo dopo gli Australian Open e la posizione n°3 del ranking mondiale a partire già da domani. Anche un Alex De Minaur ai limite della perfezione, autore di una partita in cui ha messo in mostra tutti gli enormi progressi fatti negli ultimi mesi che lo hanno portato in top-10, non ha potuto nulla, arrendendosi per la settima volta al fenomeno di Sesto Pusteria. Sinner vince 7-5 6-4, aggiunge ogni settimana che passa un pezzetto importante alla storia sua personale e del tennis italiano, e ora – dopo un paio di settimane di pausa – lo attendiamo tutti per il Sunshine Double di Indian Wells e Miami.

COME VEDERE LA REPLICA

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

LA PARTITA – Non è un Sinner eccellente quello ammirato oggi, per le percentuali al servizio decisamente migliorabili ma anche per meriti del suo avversario, che lo costringe agli straordinari per più di dure ore di gioco. Nel primo set il primo ad allungare è l’altoatesino, che strappa la battuta all’austrialiano nel quinto gioco. Chiamato a servire per il set sul 5-4, però, non riesce a concretizzare quattro set point all’interno di un game lottatissimo e alla fine permette a De Minaur di rientrare. Quest’ultimo paga a caro prezzo le energie spese per recuperare il break e pochi minuti torna a perdere di nuovo il servizio, così Sinner va a servire nuovamente per chiudere il parziale e questa volta non sbaglia: 7-5.

L’equilibrio prosegue anche nella seconda frazione. Sinner si dimostra al solito quasi perfetto nei punti che contano, annulla due palle break sull’1-2 e nel gioco successivo ottiene il break. Il vantaggio dura poco, perché l’aussie riesce a quindici subito a recuperarlo. Come accaduto nel primo set, Sinner dopo aver ceduto la battuta riesce immediatamente a reagire, strappandola al suo avversario nuovamente sul 3-3. Questa volta il break è quello decisivo, Jannik tiene fino al 6-4 finale che gli regala il titolo n°12 della carriera.