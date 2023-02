Atp Rotterdam 2023: Sinner regola in due set Griekspoor e vola in finale contro Medvedev

Termina 7-5 7-6 (5) il match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, partita valida per le semifinali dell’Atp 500 di Rotterdam 2023. Ottima vittoria per Sinner, dunque, che permette all’azzurro di ottenere la qualificazione alla finale del torneo olandese.

La cronaca

Nel primo set Griekspoor inizia molto concentrato, commettendo pochi errori e mostrando una certa solidità da fondo. Sinner al contrario è piuttosto contratto, commettendo diversi errori nello scambio e mettendo poche prime in campo. Nonostante ciò l’azzurro è bravo a mantenere il proprio servizio, senza concedere palle break all’avversario per buona parte del set. Il momento decisivo del primo parziale arriva agli sgoccioli, nel corso del dodicesimo gioco, con Sinner che comanda bene da fondo con il dritto. L’altoatesino così si procura un set point, che trasforma sfruttando un errore a rete di Griekspoor. Il primo set si conclude quindi sul 7-5, in favore di Sinner.

Nel secondo set non cambia il copione del match, con entrambi i giocatori efficaci al servizio e con i propri colpi da fondo campo. Il set infatti scorre senza che nessuno dei due giocatori possa avere palle break e l’andamento è scandito dall’alternanza dei game di servizio. Si va dritti al tiebreak dunque, durante il quale prosegue ad esserci l’equilibrio che ha caratterizzato tutto il match. Sul 3-3 però Sinner allunga, vincendo due ottimi punti consecutivi da fondo campo e portandosi sul 5-3. Griekspoor però recupera subito il minibreak, sfruttando un errore in recupero sulla palla corta out di Sinner. L’azzurro però si rifà subito e ottiene un altro minibreak, chiudendo poi il match al primo match point con il servizio a disposizione.