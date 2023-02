Atp Rotterdam 2023: Sinner passeggia su Wawrinka e vola in semifinale

Sinner batte Wawrinka 6-1 6-3 nel match valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam. Partita a senso unico sin dall’inizio con il numero 1 italiano che ha tolto subito il servizio allo svizzero in apertura di primo set. Wawrinka sottotono in difficoltà sugli appoggi e con il rovescio. Sinner accede alle semifinali dove incontrerà il vincitore del derby olandese tra Griekspoor e Brouwer. Nella parte bassa di tabellone Dimitrov e Medvedev si giocheranno un posto in finale.

Primo set con Sinner che riesce a strappare il servizio in apertura a Wawrinka, che nelle sfide precedenti con Gasquet e Bublik aveva perso un solo turno di battuta, confermando il break salvando tre palle del contro break. Match che procede con game molto rapidi al servizio di Sinner. Wawrinka va in difficoltà sul 3-1 concedendo due palle del 4-1 al tennista italiano che le sfrutta trovando il secondo break del set. Lo svizzero esce totalmente dal match perdendo per la terza volta il servizio subendo un pesante 6-1 dopo 26 minuti.

Secondo set sullo stesso filone del primo con Wawrinka in difficoltà al servizio e nel giocare il suo rovescio. Il tennista svizzero regge un game e poi cede la battuta nel suo secondo gioco. Sinner accusa un passaggio a vuoto e perde per la prima volta nel match il servizio ritornando in parità di break sul 3-2. Wawrinka prende fiducia mettendo in difficoltà l’altoatesino che tiene con qualche difficoltà la battuta per poi tornare a spingere e trovare il break che lo porta a servire per il match e chiudere in poco più di un’ora.