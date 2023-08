Atp ranking aggiornato al 21 agosto 2023: Djokovic tallona Alcaraz, Rune sale al quarto posto

Il ranking ATP aggiornato a lunedì 21 agosto 2023 vede al comando ancora Carlos Alcaraz, che nonostante la sconfitta in finale a Cincinnati contro Novak Djokovic mantiene 20 punti di vantaggio sul serbo che agli US Open avrà una ghiotta occasione di tornare in vetta alla classifica mondiale. L’unico cambiamento in top-10 è rappresentato dalle tre posizioni perse da Stefanos Tsitsipas, che hanno come effetto il nuovo best ranking in carriera per Holger Rune al quarto posto. Jannik Sinner resta sesto e migliore degli italiani, con Lorenzo Musetti diciottesimo e Matteo Berrettini trentaseiesimo. In top-100 anche Lorenzo Sonego al trentottesimo posto e Matteo Arnaldi che si assesta in sessantaduesima posizione.

IL RANKING ATP COMPLETO

Carlos Alcaraz 9815 punti Novak Djokovic 9795 Daniil Medvedev 6260 Holger Rune 4790 Casper Ruud 4715 Jannik Sinner 4645 Stefanos Tsitsipas 4580 Andrey Rublev 4515 Taylor Fritz 3605 Francis Tiafoe 3050

18. Lorenzo Musetti 2005

36. Matteo Berrettini 1147

38. Lorenzo Sonego 1115

62. Matteo Arnaldi 855