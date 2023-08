Wta ranking aggiornato al 21 agosto 2023, Swiatek ancora al comando. Muchova in top-10, Paolini sale ancora

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 21 agosto 2023 vede Iga Swiatek ancora saldamente al comando, con una top-10 che vede per la prima volta l’ingresso di Karolina Muchova grazie alla finale raggiunta a Cincinnati. La vincitrice del torneo, Coco Gauff, guadagna una posizione e sale al sesto posto. Tra le italiane c’è il best ranking per Jasmine Paolini, che grazie ai quarti di finale raggiunti proprio in Ohio recupera ben otto posizioni e si issa al numero 35. La miglior azzurra rimane comunque Elisabetta Cocciaretto, ventinovesima e in miglioramento di una posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono praticamente appaiate Camila Giorgi e Martina Trevisan, rispettivamente alla posizione 52 e 53, mentre in top-100 c’è anche Lucia Bronzetti al numero 82.

IL RANKING WTA COMPLETO

Iga Swiatek 9955 punti Aryna Sabalenka 8746 Jessica Pegula 5945 Elena Rybakina 5670 Ons Jabeur 4831 Coco Gauff 4595 Caroline Garcia 3820 Maria Sakkari 3585 Marketa Vondrousova 3440 Karolina Muchova 2995

29. Elisabetta Cocciaretto 1420

35. Jasmine Paolini 1330

52. Camila Giorgi 1043

53. Martina Trevisan 995

82. Lucia Bronzetti 788