Atp Pechino 2023: Sinner soffre ma batte Dimitrov, sarà semifinale con Alcaraz

Jannik Sinner batte Dimitrov in tre set, 6-4 3-6 6-2, nel match valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino, in Cina. Partita molto equilibrata con l’azzurro che non sfrutta otto palle break nel secondo set e si fa portare al terzo dal bulgaro. Set in cui il numero uno azzurro accusa qualche problema fisico, causato dai postumi della forte influenza con cui è arrivato in Asia, ma riesce a spuntarla sfruttando il break in apertura ottenuto. Ottava semifinale Atp per Sinner, e ventesima in carriera, che in semifinale affronterà Carlos Alcaraz, che oggi ha battuto in due set Ruud 6-4 6-2. L’altoatesino sale al sesto posto nella classifica Atp con 4555 punti superando Rublev, fermo a 4515 punti. In caso di successo con lo spagnolo scalzerebbe anche Rune, 4605, e Tsitsipas, 4615, arrivando al best ranking di numero 4 al mondo. Se dovesse poi vincere il torneo, sarebbe anche matematica la qualificazione alle Atp Finals di Torino, che comunque non sembra in discussione visti i 1500 punti di vantaggio su Fritz, nono nella race. Cammino immacolato a Pechino per Alcaraz, che arriva alla sfida con tre vittorie senza perdere set contro Hanfmann 6-4 6-3, il nostro Musetti 6-2 6-2 e oggi contro Ruud 6-4 6-2. I precedenti a livello Atp, una vittoria nel circuito Challenger per Alcaraz, con il fenomeno spagnolo sono in perfetta parità con 3 vittorie a testa. L’ultimo incontro risale al Masters 1000 di Miami con il successo di Sinner al terzo set, subito dopo la sconfitta sempre in semifinale la settimana prima a Indian Wells. Sul cemento lo storico dice 3-1 Alcaraz, con le altre due vittorie dell’altoatesino arrivate in finale ad Umago, su terra a luglio 2022, e negli ottavi di Wimbledon sempre nel 2022.

TABELLONE AGGORNATO

LA CRONACA

Ottimo avvio di primo set di Sinner, che si procura due palle break in apertura. Dimitrov è bravo a portare il game ai vantaggi, dove però è costretto a cedere alla superiorità dell’azzurro perdendo subito la battuta. Nel gioco successivo l’altoatesimo conferma il break a 0. Nel quarto game Dimitrov ha l’opportunità di riportare il set on serve con due palle break. Sinner è bravo salvarle e a salire sul 3-1 con due ottime prime ai vantaggi. Si prosegue senza palle break concesse fino al 5-4. Il numero 1 azzurro non trema e chiude il set 6-4 tenendo la battuta a 15. 60% di prime in campo per Sinner, che vince il primo parziale grazie a un super 92% di rendimento sulla seconda. Sono di più i punti vinti sulla prima di servizio per Dimitrov, che paga il game iniziale, con il 78% di rendimento a differenza del discreto 65% dell’italiano.

Nel secondo set Dimitrov non si fa sorprendere e tiene la battuta a 0. Ottimo avvio anche di Sinner con due ace in fila per l’1-1 iniziale. Sul 2-2 e l’azzurro si procura due palle break sfruttando un grande diagonale stretto e un errore di dritto del bulgaro. Dimitrov ne esce da campione mettendo solo prime in campo e salvandosi ai vantaggi salendo 3-2. Sul 3-3 Dimitrov va in difficoltà in battuta e si trova sotto 0-40 dopo due grandi dritti di Sinner, che però non sfrutta le sue occasioni con un rovescio a rete e un passante largo con il lungo linea totalmente scoperto. Si va ai vantaggi, dove il bulgaro si salva rimanendo avanti sul 4-3. Passaggio a vuoto anche per Sinner, che si trova a sua volta sotto 0-40 nel game successivo. Al terzo tentativo Dimitrov non sbaglia e sale in vantaggio di un break sul 5-3 e servizio. Il bulgaro accusa un po’ di tensione al momento di chiudere e salva una palla del contro break portando il game ai vantaggi. Vantaggi dove Dimitrov salva l’ottava palla break negli ultimi tre giochi prima di chiudere il set con il punteggio di 6-3.

Nel terzo set Sinner esce subito da un game complicato mettendosi la testa avanti sull’1-0. Continua ad essere falloso in battuta Dimitrov e concede per il quarto gioco in fila palla break. Questa volta Sinner non perdona e al primo tentativo sale 2-0 e servizio. L’azzurro contiene la reazione del bulgaro e conferma il break allungando sul 3-0. Sinner, in evidente difficoltà fisica, salva una palla break nel quinto game e va 4-1. Nel gioco successivo è Dimitrov a salvare un quasi match point sul 4-1. Si lotta su tutti i punti e Sinner salva altre due palle break ai vantaggi sul 5-1 mandando il bulgaro a servire per rimanere in partita sul 5-2. Blackout per Dimitrov che perde l’ultimo turno di servizio a zero uscendo sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-2.