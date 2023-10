Atp Pechino 2023, Sinner dopo il successo con Nishioka: “Condizioni molto lente, sto crescendo fisicamente”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro Nishioka, 6-2 6-0, negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Pechino: “Oggi ho giocato molto meglio rispetto alla partita con Evans. Sono salito fisicamente e mi sento molto meglio dopo il giorno libero di ieri. Oggi le condizioni sembravano da indoor, non c’era vento e la palla era molto più lenta. Dipende tutto dal caldo e dalle condizioni climatiche. Giocare il doppio mi ha aiutato ad abituarmi. Non sono ancora al 100%, ma sto crescendo. Spero di migliorare anche domani contro Dimitrov”.