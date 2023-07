Atp Newport 2023, Mannarino sfiderà Michelsen in finale

di Mattia Zucchiatti 22

Sarà tra Adrian Mannarino e Alex Michelsen la finale del torneo ATP 250 di Newport. Sull’erba statunitense, il francese, seconda testa di serie, si è aggiudicato il derby col connazionale Ugo Humbert, terzo favorito del tabellone, per 6-4 6-3. Nel primo set Mannarino si issa sul 4-1, Humbert riduce le distanze ma successivamente non sfrutta due palle break. Al terzo game del terzo set, il numero 38 del ranking strappa il servizio e va a prendersi di forza la finale al quinto match point a disposizione. Più equilibrato il derby statunitense, che premia Alex Michelsen capace di imporsi 7-6(6) 6-4 su John Isner. Nel primo set, il 18enne difende tre palle break. Isner si trova a cancellarne una all’ottavo gioco. Il tie break tradisce il 38enne che cede 6-8 dopo un set point non sfruttato. Nel secondo, Michelsen difende con autorevolezza il break siglato in apertura e si regala la finale contro Mannarino. Per quest’ultimo è la tredicesima finale in carriera nel circuito. In questa stagione è arrivato in finale, sempre sull’erba, a Maiorca dove però è stato sconfitto da Eubanks.