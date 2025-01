A Montpellier prosegue il difficile inizio di stagione di Flavio Cobolli, eliminato per il terzo torneo consecutivo all’esordio. Nell’ATP 250 francese il tennista romano, che era stato esentato dal primo turno forte della sua terza testa di serie, è stato sconfitto dall’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-3 7-6(2). Un match giocato male dall’azzurro, che ha commesso tanti errori e a tratti è apparso visibilmente sconsolato del suo livello di gioco espresso.

LA CRONACA DI COBOLLI-DE JONG

Un match in cui Flavio ha faticato molto in risposta, non riuscendo poi a concretizzare le poche occasioni avute. Un primo set molto complicato e chiuso con il punteggio di 6-3 in favore dell’attuale n°131 del ranking mondiale. Poi, nel secondo parziale, qualcosa iniziava ad andare per il verso giusto in favore del romano, che riusciva ad ottenere il break, salendo prima sul 3-1 e poi sul 4-2. Qui riusciva anche a recuperare un pesante svantaggio di 0-40 salvando il game, ma chiamato a servire per il set sul 5-3 finiva per perdere comunque la battuta, permettendo all’avversario di rientrare nel parziale. Il set andava al tie-break, che veniva dominato da De Jong per sette punti a due.

COBOLLI-DE JONG COSA È ACCADUTO NEL 2° SET

Incredibile quanto accaduto durante il secondo. Sul 2-1 in favore dell’azzurro c’è stata infatti una brev interruzione della partita a causa di un black-out elettrico dovuto a un forte temporale in corso. A distanza di qualche minuto il match è potuto riprendere, ma le immagini televisive sono tornate soltanto dopo un paio di games. Una fase della sfida che soltanto il pubblico presente nell’arena ha potuto ammirare. In seguito è tornata la diretta televisiva, ma ci è voluto ancora più tempo per riavere tutte le informazioni aggiornate. Tutti i tabelloni elettronici non hanno difatti funzionato per un lungo periodo. Sia lo scoreboard presente nell’arena, così come i livescores online e sui siti di betting.