La seconda giornata dei Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Tallinn in Estonia si è aperta con il programma corto della prova di singolo maschile alla quale i tre rappresentanti della squadra italiana si presentavano con diverse ambizioni di medaglia. Al termine di questo primo segmento di gara Matteo Rizzo e Nikolaj Memola sono ampiamente in lizza per i posti da medaglia trovandosi rispettivamente al quarto e al quinto posto della classifica provvisoria.

Peccato soprattutto per Matteo Rizzo, che dopo un’ottima combinazione con il quadruplo toeloop ha commesso un errore in uscita del triplo axel che gli è sicuramente costata la “piccola medaglia” di bronzo che si sarebbe aggiudicata con il terzo posto nello short program. Dietro a Rizzo, come anticipato, c’è Nikolaj Memola, autore di un esercizio solido nel quale però ha lasciato per strada diversi punti nei gradi di esecuzione degli elementi, in particolare i due lutz che i giudici hanno penalizzato per il filo d’entrata non corretto. Rizzo e Memola si trovano comunque in un gruppo di cinque atleti tra la terza e la settima posizione racchiusi in meno di un punto e mezzo che molto probabilmente si giocheranno la medaglia di bronzo con il programma libero.

Prestazione sottotono per il neo campione italiano Daniel Grassl, che non è riuscito ad eseguire nessun elemento di salto in maniera pulita, e che un’incredibile caduta sulla sequenza di passi ha relegato sotto gli 80 punti e quindi in decima posizione nella classifica provvisoria. Davvero un peccato perché dopo lo sbilanciamento sul quadruplo lutz che gli aveva impedito di completare la combinazione prevista, Daniel era comunque riuscito a eseguire la combinazione sul quadruplo loop, anche se sottoruotato secondo i giudici.

IL FRANCESE SIAO HIM FA GUIDA AL COMANDO

Sarà necessaria una prestazione maiuscola nel programma libero per provare ad arrivare in zona medaglie: come dimostrato da Adam Siao Him Fa ai Mondiali dello scorso anno con la risalita dal diciottesimo al terzo posto, l’impresa non è impossibile, ma rimane comunque molto difficile. È proprio il francese Siao Him Fa a guidare la classifca provvisoria, nonostante un programma corto con qualche incertezza nell’esecuzione dei salti, ma che comunque gli è valso tranquillamente un punteggio di oltre 90 punti che gli ha permesso di rimanere davanti al georgiano Nika Egadze, l’unico nella giornata a eseguire un esercizio con due salti quadrupli eseguiti correttamente. Terza posizione provvisoria per il polacco Vladimir Samoilov, autore del miglior salto quadruplo della competizione fino a questo momento e, come già detto, attualmente in testa del “plotoncino” di atleti che probabilmente si batteranno per un posto sul podio.

Ora gli atleti avranno due giorni di pausa prima della loro fatica finale: i ventiquattro atleti qualificati per il libero infatti scenderanno sulla pista solamente sabato pomeriggio a partire dalle 18 ora locale (le 17 in Italia).

LA CLASSIFICA

La classifica completa dopo il programma corto:

1 Q Adam SIAO HIM FA FRA 93,12

2 Q Nika EGADZE GEO 91,94

3 Q Vladimir SAMOILOV POL 85,98

4 Q Matteo RIZZO ITA 85,68

5 Q Nikolaj MEMOLA ITA 84,92

6 Q Mihhail SELEVKO EST 84,85

7 Q Aleksandr SELEVKO EST 84,65

8 Q Lukas BRITSCHGI SUI 82,90

9 Q Andreas NORDEBACK SWE 79,02

10 Q Daniel GRASSL ITA 78,15

11 Q Vladimir LITVINTSEV AZE 77,86

12 Q Deniss VASILJEVS LAT 77,82

13 Q Adam HAGARA SVK 77,06

14 Q Lev VINOKUR ISR 76,35

15 Q Fedir KULISH LAT 74,48

16 Q Edward APPLEBY GBR 72,45

17 Q Ivan SHMURATKO UKR 71,53

18 Q Kevin AYMOZ FRA 70,68

19 Q Semen DANILIANTS ARM 69,26

20 Q Georgii RESHTENKO CZE 68,05

21 Q Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 67,66

22 Q Aleksandr VLASENKO HUN 67,25

23 Q Kornel WITKOWSKI POL 65,21

24 Q Valtter VIRTANEN FIN 65,18

25 Davide LEWTON BRAIN MON 63,81

26 Maurizio ZANDRON AUT 63,79

27 Nikita STAROSTIN GER 63,54

28 David SEDEJ SLO 59,46

29 Alp Eren OZKAN TUR 59,22

30 Alexander ZLATKOV BUL 58,61

31 Filip SCERBA CZE 58,30

32 Noah BODENSTEIN SUI 53,75

33 Daniel KORABELNIK LTU 53,02

34 Jari KESSLER CRO 50,83