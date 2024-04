Atp Monaco 2024, qualificazioni: Passaro e Pellegrino al turno decisivo, fuori gli altri tre azzurri

Giornata agrodolce per gli italiani impegnati nel primo turno di qualificazioni del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa della città tedesca infatti i cinque azzurri in campo hanno portato a casa un bilancio di due vittorie e tre sconfitte, con un derby fratricida all’orizzonte. Andrea Pellegrino e Francesco Passaro infatti hanno vinto i rispettivi incontri e giocheranno l’uno contro l’altro nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni. Pellegrino, numero uno del tabellone cadetto in Baviera, ha battuto il belga Michael Geerts in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in un’ora e 45 minuti di gioco. Invece Passaro, testa di serie numero 5, ha avuto la meglio sulla wild card locale Yannik Kelm con un netto 6-3 6-2.

Niente da fare invece per gli altri tre italiani in campo oggi. Edoardo Lavagno si è fermato contro il bosniaco Nerman Fatic che si è imposto per 6-4 6-2, ancor più netto il 6-3 6-0 con cui lo svizzero Huesler ha regolato Alessandro Giannessi. Più combattuto il match di Alexander Weis, che ha ceduto per 7-6(4) 6-1 al russo Gakhov.