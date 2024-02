Atp Marsiglia 2024, Humbert imbattibile nelle finali: batte Dimitrov in due set e conquista il 5° titolo

Ugo Humbert si dimostra imbattibile nelle finali ATP e a Marsiglia conquista il quinto trofeo sul circuito maggiore su altrettante finali disputate. Dopo Auckland, Anversa, Halle e Metz, il tennista transalpino trionfa nell’ATP 250 di casa dopo aver superato con lo score di 6-4 6-3 un Grigor Dimitrov apparso non al 100% della condizione dopo la lotta di tre ore in semifinale contro Khachanov. Un match veloce, durato meno di un’ora e mezza, in cui Humbert ha concesso solamente un paio di palle break – annullandole entrambe – e chiudendo al secondo match point. Per il 25enne nuovo best ranking al n°18 del mondo da domani.