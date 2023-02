Fiorentina-Empoli 1-1, Zanetti: “Pareggio giusto. La classifica è ottima ma non ci rilassiamo”

“Non possiamo prescindere dall’essere agonisticamente sempre al massimo. Venire a Firenze non è facile per nessuno, squadra con qualità e individualità di alto livello, bisogna colmare il gap, oggi è successo. Nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno e non siamo stati bravi a chiudere la partita”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, dopo il pareggio sul campo della Fiorentina nel derby toscano: “Non ci siamo voluti abbassare, l’hanno fatto loro. Sulla gioia del 2-0 tolto per un fuorigioco di un piede, la partita poteva incanalarsi su un altro binario, il pareggio comunque è un risultato giusto”.

Sul momento dei toscani: “Classifica? Mi interessa dove saremo a giugno, mi interessa che la squadra cresca, in questo momento è così. La nostra posizione di classifica è ottima, ma non ci lascia tranquilli per rilassarci. Ogni settimana una battaglia, oggi preso un ottimo punto”. Sull’infortunio di Cambiaghi: “Cambiaghi sta male, sicuramente è uno stiramento, speriamo non di più. La dinamica non mi lascia tranquillo, speriamo bene perché era in grande esplosione”.