Atp Maiorca 2024, Fognini vola al secondo turno: battuto in due set con due tie break l’olandese Brouwer

Fabio Fognini debutta all’Atp 250 di Maiorca 2024 e vince il suo match del primo turno contro l’olandese Gijs Brouwer. Il tennista ligure approda sui campi d’erba delle Baleari in vista del prossimo Wimbledon e batte in due set, dopo due tie break, Brouwer per 7-6(4) 7-6(5), in un match equilibrato ma decisamente a favore di Fognini. Fabio fatica leggermente nel primo set a causa di uno scivolone che gli crea qualche fastidio di troppo nella zona dell’inguine ma nel secondo, non appena accelera il ritmo, mette in seria difficoltà Brouwer, che però è altrettanto bravo in battuta.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo set di studio da parte dei due tennisti che raramente si sono incrociati in carriera. Al servizio parte l’olandese Brouwer, che al primo game si trova costretto ad annullare due palle break a Fognini per mantenere il proprio servizio. Dopodiché il match rimane equilibrato, sia l’olandese che il ligure mantengono i propri servizi concedendo poco all’avversario, raggiungendosi l’un l’altro game dopo game. Al settimo game, Brouwer mantiene il proprio servizio in maniera fortunosa, complice lo scivolone di Fognini che accusa un piccolo problema all’inguine. Fognini rientra in campo con qualche smorfia ma vince il suo servizio e riesce a portare il set al tie break. Lo spareggio per il set è senza storia, troppi gli errori dell’olandese e set che va a Fognini.

Secondo set che parte un po’ male per il tennista ligure: tanti gli errori che valgono il break per Brouwer. La palla passa a Brouwer che però fa i conti con l’esperienza di Fognini e rischia di perdere il servizio ai vantaggi. Fabio entra nel set nel game successivo tenendo a zero il servizio e poi si regala il controbreak al quarto game giocando un tennis di altro livello. Successivamente, come nel primo set, inizia una fase equilibrata dove entrambi vincono i propri game al servizio, seppur con qualche brivido di troppo per l’olandese Brouwer. Anche il secondo set si protrae al tie break e a spuntarla è nuovamente Fognini, che chiude con un super recupero in spaccata dopo che Brouwer aveva recuperato un mini break.