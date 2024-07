Atp Kitzbuhel 2024, Berrettini re dei tiebreak: Tabilo si inchina, Matteo è ai quarti

Quarto tie-break consecutivo vinto, l’ottavo se si sommano gli ultimi dieci giorni da favola che stanno rilanciando Matteo Berrettini sul circuito. Dopo il titolo a Gstaad, il romano avanza anche all’Atp di Kitzbuhel 2024 eliminando la testa di serie numero 2 Alejandro Tabilo per 7-6(4) 7-6(5). E adesso un’altra importante chance per arrivare di nuovo in fondo: ci sarà la wild card Moreno de Alboran, numero 143 delle classifiche mondiali.

Un primo set in cui i servizi dominano la scena. Berrettini continua in Austria su percentuali mostruose (89% di prime nella frazione inaugurale e 6 ace), Tabilo concede le briciole anche sulla seconda palla con la sua chela mancina e gli angoli insidiosi trovati. C’è uno 0-30 per l’azzurro, poi un 15-30 per il cileno ma nessuno dei due riesce a issarsi sino a palla break. Un nuovo tie-break dunque, il terzo consecutivo per Berrettini dopo i due vinti contro Kotov all’esordio. L’equilibrio si spezza solamente con un episodio: sul 4-4 il numero 2 del seeding incappa in un doppio fallo, Matteo ringrazia e conquista i due successivi punti con due contro-smorzate.

Tabilo accusa il colpo, si ritrova sullo 0-40 già nel secondo game ma annulla le prime palle break (con una quarta ai vantaggi) ma Berrettini continua a martellare. La triplice chance si ripropone sul 2-2 e questa volta l’italiano sfonda col dritto. Il match sembra quindi indirizzato, visto la sontuosa prestazione del romano alla battuta ma nel momento della verità arriva il passaggio a vuoto. Sul 5-3 Berrettini perde in spinta e sbaglia un paio di dritti, rimettendo tutto in discussione. Il vento sembra poter cambiare rapidamente a Kitzbuhel, Tabilo aggancia sul 5-5 e torna a palla break nell’undicesimo gioco. Uno scambio durissimo portato a casa restituisce fiducia a Berrettini, che apre l’ennesimo tie-break giocato in questi dieci giorni con tre ace di fila. Poi accoglie con un sospiro di sollievo l’errore di Tabilo e piazza un dritto sulla riga per il 5-2. Il cileno accorcia sino al 6-5, ma non può ribattere la provvidenziale prima vincente dell’azzurro sull’ultimo match point.

Le parole di Matteo Berrettini dopo l’accesso ai quarti: “Ancora due tie break vinti, vuol dire che sono concentrato. E’ un bel momento. Mi piace giocare a Kitzbuhel, ci sono tanti tifosi, mi sembra di essere in Italia. Avere la chance di giocare, stare bene e non avere problemi fisici è il massimo e me la sta godendo”.