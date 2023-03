Atp Indian Wells 2023, Bolelli e Fognini volano ai quarti di finale del torneo di doppio

Simone Bolelli e Fabio Fognini continuano la propria avventura nel torneo di doppio di Indian Wells 2023, centrando la qualificazione ai quarti di finale. Gli azzurri hanno battuto agli ottavi la coppia americana composta da Mackenzie McDonald e Austin Krajicek, con il punteggio di 1-6 6-3 10-5. Un’ottima vittoria per il duo italiano, che non ha mai mollato nonostante un primo set molto complicato. Ai quarti di finale ora Bolelli e Fognini dovranno vedersela contro i campioni in carica del torneo, Jack Sock e John Isner.