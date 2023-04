Dal Portogallo: “Il Lille pagherà il debito di Leao con lo Sporting”

Possibile svolta, dopo i segnali incoraggianti degli ultimi giorni, nella trattativa che dovrebbe portare al rinnovo fra Rafael Leao e il Milan. Secondo “A Bola”, sarà alla fine il Lille a farsi carico del debito del 23enne attaccante portoghese nei confronti dello Sporting Lisbona. La vicenda risale al 2018, quando l’esterno fu tra le vittime dell’aggressione dei tifosi al centro sportivo dei Leoes. Come altri tesserati, Leao rescisse unilateralmente il contratto e si accasò a zero ai francesi che poi, un anno dopo, incassarono 29,5 milioni dal Milan per la cessione. Nel gennaio 2021, però, la Corte d’Appello di Lisbona ha condannato Leao a pagare allo Sporting 16,5 milioni di euro a titolo di risarcimento. Cifra che alla fine sembra sia destinata ad uscire dalle casse del Lille, compresi gli interessi, per un totale di 20,3 milioni. Un’ipotesi che dovrebbe spianare la strada per il rinnovo con il Milan, visto che quello era uno degli scogli da evitare.