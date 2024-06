Atp Halle 2024: Sinner piega un grande Griekspoor, ora Marozsan al secondo turno

Jannik Sinner esce indenne da un difficilissimo primo turno all’Atp 500 di Halle, in Germania. L’azzurro vince la sua prima partita da numero 1 del mondo contro Tallon Griekspoor. Successo in rimonta per l’altoatesino con il punteggio di 6-7(8) 6-3 6-2 in due ore e diciannove minuti di gioco. Rendimento al servizio in crescita nell’arco di tutta la partita per Sinner che, dopo aver aperto con poco più del 50% di prime in campo, chiude con il 64% di prime e l’80% di realizzazione. Discreto 56% sulla seconda (9/16). Prestazione da top ten da parte di Griekspoor, che ha tenuto per tutto il match il 70% sia sulla prima di servizio che sulla seconda, che viaggiava sempre intorno ai 180/190 km/h. Quinta vittoria in cinque incontri per Sinner contro Griekspoor, ma è probabilmente stata la più complicata, visto il 3-2 0-40 a favore dell’olandese nel secondo set. Successo numero 34 in stagione per l’azzurro, a fronte di 3 sconfitte, che al secondo turno affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, uscito vincente dalla sfida con Safiullin.

Primo set molto equilibrato con Sinner che è costretto a salvare una palla break in apertura prima si salire sull’1-1. Griekspoor cerca di accorciare il più possibile lo scambio e riesce a concedere le briciole al servizio all’altoatesino spingendo anche la seconda (70% di rendimento). Si prosegue seguendo i turni di battuta fino al tie-break. Tie-break in cui Sinner va avanti di due mini break girando sul 5-1. Proprio quando tutto sembra finito, Griekspoor alza il livello e si riporta sotto sul 5-4 recuperando un mini break. Sul 6-4 il net porta in corridoio il rovescio di Sinner e si ritorna on serve sul 6-5. L’olandese non trema e va a set point sul 6-7. Si seguono i servizi fino al 9-8 Griekspoor, che chiude il primo set 7-6(8) in un’ora e tre minuti approfittando di un altro rovescio in corridoio dell’italiano.

Secondo set sulla scia del finale del primo. Griekspoor non concede nulla e mette in difficoltà Sinner con i colpi in uscita dal servizio. L’azzurro si trova spalle al muro sul 2-2 e va sotto 0-40, ma risale fino ai vantaggi da numero 1 del mondo con tre ottime prime. Vantaggi in cui Sinner riesce a salire 3-2. Proprio sul 3-2 arriva la prima occasione di break della partita per l’altoatesino. Griekspoor si salva con un ace e si va ai vantaggi. L’azzurro ottiene un’altra palla break e la sfrutta inventandosi il punto della giornata con un grande tuffo a rete (RIVEDI IL PUNTO DI SINNER) e sale 4-2. Break confermato e il set si chiude 6-3 in 36 minuti.

Terzo set che si apre con un game infinito al servizio per Griekspoor. Dopo 12 minuti di gioco l’olandese riesce a salire 1-0, seppur senza concedere palle break. Sinner tiene e porta di nuovo ai vantaggi Griekspoor procurandosi una chance di break nel terzo gioco con una risposta fenomenale. Scambio prolungato e il primo a sbagliare è l’olandese che va sotto 2-1 e battuta italiana. Sinner conferma il break e sale 3-1. L’azzurro lavora ai fianchi Griekspoor, la cui resistenza termina con il doppio break subito sul 4-2. Sinner chiude il terzo set 6-2 in 40 minuti.