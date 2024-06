Atp Halle 2024, Giron sorprende Berrettini: azzurro rimontato al secondo turno

Matteo Berrettini è uscito di scena in Germania contro Marcos Giron all’altezza del secondo turno dell’Atp 500 di Halle 2024, cedendo all’avversario attraverso il risultato di 3-6, 6-4, 6-3. Il solito azzurro sull’erba, straordinariamente incisivo con la prima in campo e il dritto, ma soprattutto davvero ostico da neutralizzare nei momenti in cui ha utilizzato il suo slice di rovescio a dovere; tutto si è infranto e capovolto, però, dal decimo game del secondo set, con situazione ribaltata velocemente e Giron indiavolato a tutto campo. Meraviglioso exploit per l’americano cresciuto con il tennis da college, il quale aveva anche sorpreso il russo Andrey Rublev al debutto sull’erba tedesca; statunitense atleticamente straripante e dalle tante soluzioni tecniche, anche in corsa,, con l’azzurro in difficoltà soprattutto fisicamente con l’andare dell’incontro. Giron dovrà vedersela con Hubert Hurkacz ai quarti di finale, mentre Berrettini si rivedrà a Wimbledon.

IL RACCONTO DI BERRETTINI-GIRON

Primo set partito come meglio non avrebbe potuto per Berrettini, marmoreo come di consueto con il servizio e il dritto, ma soprattutto subito incisivo anche in risposta. Prima un’invenzione con il dritto in cross durante uno spostamento laterale a destra, poi un piccolo aiuto di Giron per lo strappo nel secondo game: 2-0 con break a 0 dovuto a un doppio fallo dell’americano. Dopo un netto 3-0 ottenuto senza alcuna difficoltà da Berrettini inanellando servizi incontrastabili, Giron è riuscito a sbloccarsi e a mantenere un buon livello alla battuta sino al 5-3. Nono gioco senza storia in favore dell’italiano, mai in difficoltà nel corso dell’intero parziale e in completo comando delle operazioni: 6-3.

Secondo set molto più equilibrato, con ‘poco tennis’ da segnalare in quanto il ritmo della partita è stato scandito sostanzialmente dai turni di servizio dei due giocatori, praticamente impeccabili. Piccola chance in favore di Berrettini sul 30-30 del settimo gioco, ma una seconda morbida e timorosa dello statunitense non è stata abbastanza per cambiare le sorti del parziale, in quanto la risposta dell’italiano si è infranta in rete: 4-3 poco dopo. L’americano ha costruito la fiducia in sé stesso game dopo game, senza sofferenze particolari a condizionarlo; sliding door apertasi nel decimo gioco, con ben due chance di break per Giron dopo alcune prodezze offensive. Al secondo tentativo, Giron ha conquistato un set point grazie a un dritto in controtempo che ha piegato Berrettini: 6-4 sorprendente.

Terzo set iniziato con due palle break al vento per Berrettini: l’azzurro è stato bravo a procurarle utilizzando sapientemente sia lo slice di rovescio che il solito dritto, ma ha subito il ritorno di Giron, il quale ha allungato gli scambi con accortezza tattica e tramite un tennis non tipicamente erbivoro sino all’1-0 a stelle e strisce. Lo statunitense ha preso sempre più la situazione tra le mani, sino a sferrare il colpo letale nel sesto gioco; Berrettini messo alle corde con una certa costanza e costretto a giocare spesso il dritto coperto, con errori conseguenti. Giron ha messo a segno il break determinante con un dritto a sventaglio che ha causato uno slice a metà rete di Berrettini per il 4-2. Il nativo di Thousand Oaks è riuscito a mantenere la calma nei successivi due turni di battuta, rischiando pressoché nulla e portando a casa la qualificazione con merito, 6-2.