Atp Halle 2023, Bublik campione: “Non avrei mai pensato di vincere, sensazione indescrivibile”

Bublik ha commentato in conferenza stampa il successo a sorpresa in finale contro Rublev nella finale dell’Atp 500 di Halle 2023. Il tennista kazako ha vinto il titolo battendo i favoriti Struff, negli ottavi di finale, Sinner, nei quarti, e Zverev, in semifinale, prima di battere il russo al terzo set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Queste le parole di Bublik:”Ho lavorato sei mesi per questo e sono stato ricompensato. Non davo per scontata la vittoria. Ho letto la Hall of Fame prima della partita con Struff, spero di farne parte fra tanti anni. Non avrei mai pensato di vincere questo torneo, è un 500 ed è molto importante. Sono felice di tutto quello che mi è successo, è una sensazione indescrivibile”.