ATP Halle 2023, 21esima finale in carriera per Rublev: sfiderà Bublik, vincitore su Zverev

Per la seconda volta negli ultimi tre anni, Andrey Rublev è in finale nell’ATP 500 di Halle: il russo, che sta vivendo un 2023 molto importante, ha sconfitto una pur ottima versione di Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-3 6-4, e questo la dice lunga sul livello espresso oggi dal 25enne moscovita. 32 vincenti, 14 errori non forzati e 80% di punti vinti con la prima, statistiche che non hanno lasciato scampo nemmeno ad uno specialista della superficie (semifinale a Wimbledon nel 2019) come lo spagnolo. Per Rublev è la 21esima finale in carriera, con un bilancio che al momento parla di 13 vittorie e 7 sconfitte. Il suo prossimo avversario sarà il sempre imprevedibile Alexander Bublik, bravissimo a incartare Alexander Zverev cambiando spesso posizione in risposta e a staccare il pass per la sua ottava finale in carriera (bilancio non entusiasmante nelle precedenti sette: 1-6). Il tennista kazako, grazie a questo successo giunto per 6-3 7-5, è salito al 33esimo posto della classifica mondiale e si è garantito di essere testa di serie a Wimbledon, evitando dunque di poter incrociare già al primo turno gente come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.