Atp Gstaad 2024: Fognini out, passa in due set Tsitsipas

Termina ai quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini al torneo ATP 250 di Gstaad 2024. Il tennista azzurro è stato infatti sconfitto in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, da Stefanos Tsitsipas, che si conquista così un posto per le semifinali. Gara subito in salita per il ligure, che però si è poi ripreso prima di cedere definitivamente. L’ex numero 3 Atp attende ora in semifinale il vincente dell’ultimo quarto in programma, quello tra Matteo Berrettini e Felix Auger Aliassime.

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio a rilento per Fognini, che soffre la pressione del suo avversario e regala subito il break ad un travolgente Tsitsipas. Il greco in men che non si dica si porta sul 3-0, ma Fabio comincia a lavorare e sale di livello: prima si sblocca sul suo servizio e poi si prende il break grazie ad un paio di passanti dei suoi che lo riportano in carreggiata. L’azzurro sfodera diversi colpi da highlight, ma Tsitsipas è solido e tiene il servizio. Nel decimo gioco però il tennista ligure rovina tutto con un game orribile, in cui infila troppi errori gratuiti e regala set e break al greco (6-4).

Nel secondo set l’equilibrio si spezza nel quarto gioco, quando è ancora Tsitsipas a prendere il largo. Fognini però non ci sta e trova subito il contro break del 3-2, che lo riporta a contatto. L’aggancio però non riesce, perché ancora una volta l’azzurro infila un game da incubo con tre errori gratuiti di dritto e regala un altro break al suo avversario. È la pietra tombale sul match, perché Tsitsipas conferma il break e poco dopo chiude 6-3.