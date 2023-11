Atp Finals Torino 2023, Tsitsipas si ritira: cosa prevede il regolamento e come funziona la classifica

Il ritiro improvviso di Stefanos Tsitsipas dal match contro Holger Rune cambia un po’ le carte in tavola nel Girone Verde che vede protagonisti anche Novak Djokovic e Jannik Sinner. Per il danese, nonostante si siano giocati solamente tre games, la vittoria vale come se il match fosse terminato due a set a zero in suo favore. Quindi, da 1-2 ora il suo computo totale nei set è 3-2. Restano invece invariati i games. Un altro aspetto riguarda il forfait di Tsitsipas dal terzo match del girone. Entra la prima riserva Hubert Hurkacz, che ovviamente eredita la situazione lasciata dal tennista di Atene con 0 vittorie 2 sconfitte.