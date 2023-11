Atp Finals Torino 2023: Tsitsipas si ritira contro Rune, cosa succede con le scommesse

Stefanos Tsitsipas si è ritirato contro Holger Rune dopo tre games in molti si chiedono cosa succede con le scommesse per questo incontro delle Atp Finals 2023. La risposta è semplice: chi ha puntato sulla vittoria del danese incasserà la vincita in modo regolare, visto che l’incontro è iniziato, chi aveva puntato sul greco perde la scommessa singola o multipla. Sono void ovviamente le giocate legate a eventi interni al match nel suo complesso, dunque con quota 1 e vincita identica alla cifra scommessa.