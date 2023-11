Atp Finals Torino 2023, Rune: “Si vedeva che Tsitsipas non stava bene. Sinner? Sono pronto”

Holger Rune ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sua prima vittoria alle Atp Finals di Torino 2023. Un successo arrivato però rimanendo pochissimi minuti in campo, visto che Stefanos Tsitsipas è stato costretto al ritiro dopo appena tre game. “Si è visto subito che non stava bene, non riusciva a servire bene e forte come al suo solito – spiega il danese – Spero che Stefanos possa riprendersi presto, quando sei un atleta devi prenderti cura del corpo quando c’è qualcosa che non va. Lavoro con Becker? Spero che si vedano già dei cambiamenti in campo, nell’off-season magari lavoreremo sulla volèe in tuffo che era la sua specialità (ride, ndr). Sto cercando di migliorare sia come giocatore che come persona.” Lo sguardo adesso è ovviamente puntato alla sfida decisiva per il torneo di Rune, che nell’ultima giornata del girone verde affronterà Jannik Sinner: “E’ la partita che stanno aspettando tutti, tutti vogliono vedere uno scontro tra due giovani che però sono già così in alto in classifica. Sarà dura, ma sono pronto e mi preparerò bene.”