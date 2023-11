Atp Finals, Sinner recrimina: non chiama il challenge su una palla buona e poi subisce il break (FOTO)

Un Djokovic finora perfetto sta dominando la finale delle ATP Finals di Torino contro Jannik Sinner, ma ci sono recriminazioni sul primo set. Il break che infatti è arrivato nel quarto game e che poi di fatto ha deciso il parziale verso il 6-3 finale in favore del serbo, è stato conquistato da quest’ultimo con una palla decisiva sul 40-40 che era dentro su un colpo di Sinner ma che è stata chiamata fuori. Un errore di certo non grave, come si può vedere dall’immagine sotto, ma davvero al limite. Sinner può recriminare per non aver chiamato il challenge in quest’occasione. Mentre un’altra discussione potrebbe essere avviata sul non avere la chiamata automatica alle Finals piuttosto che i giudici di linea, contrariamente a quanto avviene nella maggior parte dei tornei più importanti al mondo.

This ball was call out, Jannik didn't call the challenge and now is down a break 🫣 pic.twitter.com/3DGA4xAV6C — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 19, 2023