Nazionale, Locatelli lascia il ritiro per infortunio: non sarà disponibile contro Macedonia e Ucraina

Un altro forfat per la Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista Manuel Locatelli, infatti, “valutata l’ indisponibilità a seguito di infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza”. L’assenza del giocatore della Juventus si aggiunge a quelli di Meret, Calabria e Toloi.