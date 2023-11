Atp Finals 2023: Zverev è perfetto, Alcaraz ko in tre set

Alexander Zverev batte Carlos Alcaraz nella prima partita del Gruppo Rosso delle Atp Finals 2023 di Torino. Il tedesco gioca una partita monumentale rimontando un set di svantaggio e giocando un secondo e un terzo set perfetti. 6-7(3) 6-3 6-4 il punteggio a a favore del numero 8 del mondo, che si prende la rivincita degli Us Open e di Madrid di questa stagione centrando probabilmente il successo più importante del 2023. Rendimento al servizio incredibile con ben 16 ace e il 75% di prime in campo e il 79% dei punti vinti sulla prima di servizio. Il tedesco, vincitore delle Finals nel 2018 e nel 2021, tornerà in campo mercoledì con il vincente del derby russo tra Medvedev e Rublev. Alcaraz aspetterà il perdente del derby.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PRIMO SET

Due buoni turni in apertura di incontro per entrambi per l’1-1 iniziale. Le prime palle break arrivano sul servizio di Alcaraz che, con un errore di dritto e una palla corta in corridoio, si trova sotto 15-40. Zverev approfitta del terzo gratuito in cinque punti dello spagnolo e va avanti 2-1. Il tedesco conferma il break nel game successivo e sale 3-1. Nonostante cinque errori di dritto in cinque giochi, Alcaraz tiene la battuta e resta in scia di Zverev sul 3-2 per il numero 8 del mondo. Dopo uno scambio stratosferico, lo spagnolo si carica e, con una palla corta e un dritto vincente, si procura tre palle break. Il tedesco lo aiuta sbagliando un dritto a campo aperto che riporta il set on serve sul 3-3 e servizio Alcaraz. Andamento del set piuttosto discontinuo con lo spagnolo che, dopo due errori di dritto, concede tre palle del contro break nel game successivo. Il numero 2 del mondo si dimostra tale e mette giù tre grandi prime portando il game ai vantaggi. Vantaggi dove salva un’altra palla break prima di salire 4-3. Zverev non approfitta di qualche errore di troppo di Alcaraz, che sale 5-4 nonostante un paio di sbavature di dritto. Il tedesco non tema e tiene la battuta a 15 andando 5-5. Sul 6-5 a favore dello spagnolo, Zverev va sotto 15-40 concedendo due set point. Il numero 8 del mondo reagisce da campione e mette giù un ace di seconda a 220 km/h e una grande prima, portando il game ai vantaggi. Il tedesco salva un altro set point prima di portare il set al tie-break, in cui Alcaraz è perfetto e sfrutta il mini break nel sesto punto per chiudere 7-6(3).

SECONDO SET

Si va ai vantaggi in apertura sul servizio di Zverev, che si salva grazie al solito servizio e sale 1-0 non senza difficoltà. Piccolo calo di tensione per Alcaraz, che concede due palle break nel game successivo. Il tedesco approfitta del passaggio a vuoto dell’avversario per salire 2-0 e servizio. Parziale di 10 punti a 1 per Zverev, che va avanti 3-0. Si procede spediti al servizio, senza concedere palle break o opportunità, con Alcaraz che serve sotto 5-2 per rimanere nel set. Lo spagnolo non sbaglia, ma il tedesco non trema e chiude un set perfetto 6-3 con 19 punti su 21 vinti sulla prima di servizio.

TERZO SET

Dopo due giochi rapidi, Alcaraz torna a sbagliare e concede una palla break a Zverev sull’1-1. Il classe 2003 torna a servire prime e si salva ai vantaggi salendo 2-1. Qualche errore di troppo per lo spagnolo, che nel quinto game va sotto di un break. Zverev continua a dominare al servizio e sale 4-2. Sul 4-3 e servizio per il tedesco, Alcaraz risale da 40-0 e porta il game ai vantaggi. Zverev non trema e manda Alcaraz a servire per rimanere nel match sul 5-3. Lo spagnolo non trema e resta in scia sul 5-4. Nel momento decisivo il tedesco non trema e centra una vittoria pesantissima in ottica qualificazione