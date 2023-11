Atp Finals 2023: Tsitsipas a Torino per riscattare una stagione in calando

Stefanos Tsitsipas, numero sei del ranking, è ormai un habitué del Master di fine anno e sarà presente anche alle Atp Finals di Torino 2023. Per il greco si tratta della quinta partecipazione consecutiva, a testimonianza di come faccia ormai parte dei migliori del tennis mondiale da un paio d’anni a questa parta. Pur non avendo ancora vinto uno slam e vantando appena due Masters 1000 (entrambi a Monte-Carlo), Tsitsipas ha dimostrato grande continuità e non sorprende che abbia trascorso in top 10 le ultime 223 settimane, senza mai uscire. Il suo rapporto con il Master di fine anno è però conflittuale visto che, ad eccezione della vittoria nel 2019, non ha mai brillato. Ci proverà dunque in quel di Torino, nonostante non parta con i favori del pronostico. A preoccupare è soprattutto il bilancio contro i top 10: negli ultimi 12 confronti ne ha infatti vinti appena 2. Tsitsipas però è quel giocatore che è pronto ad approfittare del minimo calo degli avversari, dunque non è da sottovalutare.

ATP FINALS: PROGRAMMA E COPERTURA TV

LE INFO SUL SORTEGGIO

LA SUA STAGIONE: Pronti, partenza, via e dopo le quattro vittorie in United Cup arriva una prestigiosa finale a Melbourne, la seconda in carriera a livello slam, ma Djokovic lo batte. Dopo le premature sconfitte nel Sunshine Double, Stefanos prova a riscattarsi sulla terra battuta ma non riesce a vincere neppure un torneo. In tre occasioni si ferma ai quarti, mentre a Roma si arrende a Medvedev in semifinale e a Barcellona ad Alcaraz in finale. Dopo una parentesi su erba da dimenticare, Tsitsipas si riscatta in Messico, trionfando a Los Cabos. Ma la scossa sperata non arriva e in Nord America arrivano tante altre delusioni. Il riscatto arriva in extremis, sul cemento indoor europeo, dove si spinge in semifinale prima a Vienna e poi a Parigi-Bercy, ottenendo i punti necessari per staccare il pass per Torino.

RISULTATI PRINCIPALI: Finalista agli Australian Open e a Barcellona, vincitore a Los Cabos.

QUANDO SI É QUALIFICATO: 2 novembre 2023.

ESPERIENZA ALLE ATP FINALS: Quinta partecipazione di fila per il greco, che dopo la vittoria al debutto, a Londra nel 2019, non ha mai più nemmeno passato il girone. Le vittorie non sono mancate e le battaglie neppure, ma nel momento di alzare il livello non è riuscito a rispondere presente.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 6

Titoli vinti: 1

Vittorie/Sconfitte: 51-22

Prize money: $4,460,015

H2H con gli altri Top-10: 1-6