Atp Finals 2023, Binaghi: “Sinner ha fatto cose eccezionali”

Il presidente Fitp, Angelo Binaghi, ha parlato dopo la finale di Torino che ha visto Nole Djokovic trionfare su Sinner. Il sogno di avere per la prima volta in casa il vincitore delle Atp Finals è svanito, ma per Binaghi, la sconfitta in finale non deve cancellare il percorso perfetto condotto da Sinner nella settimana.

Binaghi: “Ho detto a Sinner che ha fatto cose eccezionali, che siamo contentissimi, che lui deve essere contento di quello che ha fatto e deve sorridere. a recuperato molto velocemente. Un grande campione si vede anche in questo, nel riuscire a metabolizzare la sconfitta e analizzare correttamente le prestazioni che ha effettuato, che sono incredibili“.