ATP Estoril 2023, programma e orari martedì 4 aprile con Zeppieri e Nardi

È stato ufficialmente pubblicato il programma di martedì 4 aprile per quel che concerne l’ATP 250 di Estoril, evento in cui si disputeranno i match di primo turno. Alle ore 13, ci sarà la sfida tra Miomir Kecmanovic e Luca Nardi, con i due che mai si sono affrontati in carriera e con il serbo che partirà legittimamente favorito, vista la sua buona esperienza nel circuito maggiore. Sul Campo Centrale, inoltre, si segnalano i match d’esordio di Dominic Thiem, che sfiderà il connazionale Sebastian Ofner, e di Giulio Zeppieri, il quale se la vedrà con il beniamino di casa Joao Sousa, entrato in tabellone grazie ad una wildcard.

ATP 250 ESTORIL – IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 4 APRILE

Estadio Millennium

A partire dalle 13:00: Constant Lestienne vs Ben Shelton (8)

A seguire: Dominic Thiem vs Sebastian Ofner

A seguire: Giulio Zeppieri vs Joao Sousa

A seguire: Nuno Borges vs Quentin Halys

Court Cascais

A partire dalle 13:00: Bernabe Zapata Miralles vs Henrique Rocha

A seguire: Luca Van Assche vs Pedro Sousa

A seguire: Jurij Rodionov vs Albert Ramos-Vinolas

Court CTE

A partire dalle 13:00: Miomir Kecmanovic (6) vs Luca Nardi