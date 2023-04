Atp Estoril 2023: Cecchinato da sogno, batte Davidovich Fokina e torna a giocare una semifinale

Super Marco Cecchinato al torneo Atp di Estoril 2023, dove l’azzurro batte il ben più quotato Alejandro Davidovich Fokina in due set tiratissimi e in un’ora e dieci minuti di gioco quasi, col punteggio di 7-5 7-6(5) e così ritrova l’emozione di giocare una semifinale nel circuito maggiore, lui che ha vinto tre tornei e vanta una semifinale al Roland Garros, dopo quasi due anni dal torneo di Parma del maggio del 2021.

Cecchinato vince il sorteggio e decide di servire, viene subito costretto ai vantaggi da 40-15 ma la battuta torna a vita e tiene il servizio ai vantaggi, poi è lui a portarsi 0-30 in risposta ma Davidovich Fokina tiene la battuta con quattro punti in fila. Turni non troppo agevoli per entrambi fino al 3-3, in particolare nel sesto game Cecchinato ha due palle break sul 15-40, un’altra ai vantaggi ma tutte annullate dal lottatore iberico. Tutti e due tengono poi la battuta a quindici, si avvicina il tie-break ma nel dodicesimo game Ceck va avanti 0-40 e alla terza palla break, con grande aggressività, strappa il servizio e vince il primo set 7-5. Con grande fiducia il palermitano serve bene anche in avvio di secondo set e ci sono dei pesanti rammarichi, visto che ci sono tre palle break in apertura ma salvate dallo spagnolo, che poi chiama MTO per un problema fisico. Dopo i tre minuti di fisioterapista, il malaguegno torna bene in campo ed è il primo a tenere la battuta a zero. Ma la svolta è dietro l’angolo: Ceck continua a crederci, l’avversario non è al meglio e così nel sesto game c’è il break dell’azzurro, che sale poi 5-2 e tiene la battuta, ma partendo da 0-30 nel nono gioco ai vantaggi subisce break. Si torna allora on-serve, con tanto di match point sprecato dall’italiano, e stavolta ai vantaggi ci si va per davvero: Ceck è il primo a trovare il minibreak, poi però si fa recuperare e soprattutto con un errore gravissimo è 5-4 e servizio per lo spagnolo. A quel punto, succede l’impensabile: Cecchinato torna quello dei momenti migliori e strappa due volte la battuta, per poi chiudere con lo smash a rete e regalarsi la prima semifinale dopo quasi due anni.