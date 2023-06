Atp/Wta Eastbourne 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 giugno

Nella giornata di domani, lunedì 26 giugno, si apre l’Atp 250 di Eastbourne 2023. Partono dai primi turni diversi giocatori di medio-alta fascia come Kecmanovic, che se la vedrà con Wu e Ruusuvuori, che giocherà contro Barrere. Etcheverry giocherà contro J.J. Wolf. Qui di seguito il programma della giornata.

Centre Court

A partire dalle 12:00 – (6) Etcheverry vs Wolf

Non prima delle 13:30 – Zhang vs Dart

A seguire – (1) Rybakina vs Wang

Non prima delle 17:00 – Peniston vs Huesler

Court 1

A partire dalle 12:00 – Pliskova vs Mertens

Non prima delle 13:30 – (8) Kecmanovic vs Wu

A seguire – Van Assche vs Loffhagen

Non prima delle 17:00 – Keys vs Fruhvirtova

Court 2

A partire dalle 12:00 – Barrere vs Ruusuvuori

A seguire – Burrage vs Davis

A seguire – Kasatkina vs Kalinina

A seguire – Match femminile

Court 4

A partire dalle 12:00 – Rogers vs Osorio

A seguire – Cirstea Bogdan

Court 5

A partire dalle 12:00 – Borges vs Baez

a seguire (WC) Broady/O’ Mara vs (WC) Cash/Johnson

A seguire – Nakashima vs Vukic