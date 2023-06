Atp Eastbourne 2023, Cecchinato si ferma all’esordio: vince McDonald in due set

Veloce eliminazione al primo turno per Marco Cecchinato nell’ATP 250 di Eastbourne, torneo che precede il terzo slam stagionale, ovvero Wimbledon. Il tennista siculo, al suo esordio sull’erba in questo 2023, è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-3 dallo statunitense Mackenzie McDonald, certamente un tennista più a suo agio su queste superfici. Purtroppo Marco non è riuscito a rendersi pericoloso in risposta, con zero palle break ottenute nel corso del match e solamente un punto vinto sulla prima dell’avversario. Ben tre i break subiti invece dall’allievo di Sartori, che ora si trasferirà appunto a Wimbledon.