Atp Dubai 2023, qualificazioni: Arnaldi perde, ma viene ripescato e sfiderà Medvedev. Out Passaro

Continua la difficile trasferta in Medio Oriente per Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, entrambi sconfitti nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di Dubai. Il primo ha giocato un match alla pari contro il bulgaro Lazarov, ma nel momento decisivo ha ceduto in entrambi i parziali: 7-5 7-5 lo score con cui Passaro saluta il torneo. I due break subiti nel dodicesimo gioco sono anche gli unici due turni di servizio persi dall’azzurro, che però non è riuscito mai a rendersi pericoloso in risposta. Netta e davvero troppo pesante la sconfitta di Arnaldi, che è riuscito a rimanere in campo solamente 54′ contro Machac, il quale si è imposto con un 6-0 6-1 al quale c’è poco da aggiungere.

IL TABELLONE PRINCIPALE

La sorte è comunque venuta più o meno in aiuto ad Arnaldi, che è stato ripescato come uno dei due lucky losers in main draw. Fortunato solo a metà, perché al primo turno dovrà vedersela contro un Daniil Medvedev in stato di grazia nelle ultime due settimane.