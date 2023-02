Bologna-Inter, Soriano avvisa i nerazzurri: “Il 2-1 dello scorso anno? Magari facciamo il bis”

“Vediamo, magari riusciamo nel bis: diciamo che le tre vittorie esterne di Udine, Firenze e a casa Samp ci hanno dato molta autostima. Ma è adesso che viene il ciclo-verità”. In un’intervista a Dazn, Roberto Soriano ha parlato dell’imminente sfida contro l’Inter e ha rievocato il 2-1 del Bologna al Dall’Ara del 27 aprile scorso che è costato lo scudetto ai nerazzurri, avvisando dunque la squadra di Inzaghi. Del resto, i felsinei sono in piena corsa per il settimo posto.