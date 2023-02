Atp Dubai 2023, Murray: “Ho fatto un’ottima preparazione”

“Gli allenamenti sono stati brillanti, il campo era praticamente nuovo quando abbiamo iniziato, quindi ho fatto delle ottime sessioni. Il team è stato incredibilmente disponibile. È stata un’ottima preparazione per le prossime due settimane, mi è piaciuta molto”. Sono le parole di Andy Murray, che dopo l’ottimo torneo giocato agli Australian Open torna in campo la prossima settimana all’ATP 500 di Dubai, dove sarà in tabellone con una wild card.

“Siamo lieti che Andy sia qui con noi, che arrivi in anticipo e che si prenda il tempo necessario per ambientarsi e sfruttare al meglio le nostre strutture”, ha dichiarato McLoughlin, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Dubai Duty Free. “Per quanto sappiamo che questo torneo è popolare tra i giocatori, come organizzatori rimaniamo molto ambiziosi, quindi è fantastico sentire Andy – che gioca nell’ATP Tour ormai da quasi 20 anni – parlare così positivamente dell’evoluzione del torneo e riconoscere il duro lavoro che stiamo facendo per migliorare costantemente”.