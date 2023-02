Atp Doha 2023: Murray batte Zverev dopo tre ore di battaglia, ok Rublev e Aliassime

Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Doha. L’immortale Andy Murray batte dopo una battaglia di tre ore il numero 4 del seeding Zverev in un match combattutissimo. 7-6 2-6 7-5 il punteggio a favore dello scozzese che avanza ai quarti di finale dove incontrerà la sorpresa Muller, numero 170 del mondo, che ha battuto in due set, 6-2 6-4, la testa di serie numero 8 Van De Zandschulp. Avanzano al turno successivo anche Auger Aliassime e Rublev, Il tennista canadese ha battuto in rimonta l’australiano Kubler, 4-6 6-1 6-4, e troverà ai quarti di finale Davidovich Fokina che si è sbarazzato di Kwon in due set, 6-3 6-2 il punteggio. Vittoria in rimonta anche per Rublev, numero 1 del seeding, che ha salvato tre match point contro Griekspoor, tennista in ascesa che ha dato non pochi problemi anche a Sinner nella semifinale dell’Atp di Rotterdam, vincendo al tie break del terzo set. 1-6 6-1 7-6(6) il risultato finale a favore del russo che ai quarti incontrerà Lehecka che ha battuto Ruusuvuori in due set. Cade anche la testa di serie numero 5, Bautista Agut, che si fa rimontare da O’Connell. 3-6 7-6(5) 6-4 il punteggio a favore dell’australiano che al prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Broady e Medvedev.